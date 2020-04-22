В Сумах пьяный сумчанин разбил стекло в троллейбусе

Компания ребят навеселе решила остановить троллейбус, следовавший по ул. Петропавловская. Чтобы попытка оказалась полностью удачной, трое молодых людей вышли на проезжую часть дороги. Водитель, увидев молодых, транспортное средство остановил, но в салон упорных пассажиров не пустил, так как осуществлял подвоз работников предприятия к месту работы в режиме спецзаказа. Однако, молодым людям это не понравилось, поэтому один из мужчин с размаху ударил кулаком в ближайшее к нему окно. В результате боковое переднее стекло с правой стороны троллейбуса разбилось вдребезги. К счастью, никто из пассажиров не поранился. Водитель вызвал на место происшествия полицейских. Вместе с правоохранителями прибыла и следственно-оперативная группа. После результатов анализов, показавших достаточно большое содержание алкоголя в крови всех трех «друзей», хулиганов доставили в городской отдел полиции. Если вина буйной компании будет доказана, они будут обязаны оплатить убытки предприятию в полном объеме, а это ориентировочно более 5000 грн, сообщает КП «Электроавтотранс».