Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58303

В Сумах двухстороннее движение по Ахтырской утвердят «передним числом»

Получила ответ онлайн-петиция «Вернуть одностороннее движение на ул. Ахтырскую».

«Несмотря на то, что двустороннее движение там просто не нужно, так как там никогда нет транспортного коллапса и учитывая то, что оно был установлено без согласования с контролирующими органами (полиция, горсовет) и создает только неудобства, предлагаю его отменить», - писал автор петиции Бондаренко Александр Михайлович.

Ответ на электронную петицию:

«Информируем, что в соответствии с существующими нормами, максимальная ширина полосы проезжей части для движения транспортных средств составляет 3,0 м и для движения общественного транспорта общего пользования - 3,5 м.

Учитывая, что минимальная ширина проезжей части по улице Ахтырская составляет 9,5 м, то схему дорожного движения по ней можно выполнить следующим образом: 3,5 м - полоса для движения общественного транспорта общего пользования и две полосы по 3,0 м для движения транспортных средств.

Исходя из вышеприведенного, стоит отметить, что неиспользование всей ширины проезжей части для двустороннего движения нецелесообразно, кроме того, рекомендовано использование схемы одностороннего движения на тех улицах, где есть соответствующее движение в противоположном направлении на параллельных улицах, а так как даже улица Богуна и улица М. Вовчок используются в схеме одностороннего движения только частично, то считаем, что предложение, освещенное в данной петиции, является необоснованным.

Дополнительно сообщаем, что на указанную в петиции улицу уже разработан проект организации дорожного движения, который согласован с управлением патрульной полиции в Сумской области департамента патрульной полиции и который будет вынесен на утверждение на ближайшее заседание исполнительного комитета».

То есть возвращать односторонне движение не собираются, а утвердят двухстороннее, которое своим волевым, но по сути незаконным, решением утвердил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера, якобы сняв пару знаков и повесив другие…

Общество Ахтырская Двухстороннее движение Петиция

По тематике

В Сумах через месяц после ввода двухстороннего движения на Ахтырской наконец нанесли разметку (видео)
01.05.2020 19:33

В Сумах через месяц после ввода двухстороннего движения на Ахтырской наконец нанесли разметку (видео)

Видео выполненной работы выложено на странице директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры в Фейсбуке....

Сумские власти в очередной раз решили ничего не решать
28.04.2020 10:05

Сумские власти в очередной раз решили ничего не решать

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Закрытие нерегулируемого пешеходного перехода возле «Макдональдса»....

21.04.2020 14:18

В Сумах не будут отменять плату за коммуналку на период карантина

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отмена тарифов на время карантина в г. Сумы»....

Сумчане требуют восстановить горячее водоснабжение потребителям КСПУ
14.04.2020 11:15

Сумчане требуют восстановить горячее водоснабжение потребителям КСПУ

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано сразу три петиции по поводу возобновления поставок горячей воды потребителям Котельной Северного промузла....

Сумчане просят вернуть односторонне движение на Ахтырской
10.04.2020 09:51

Сумчане просят вернуть односторонне движение на Ахтырской

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Вернуть одностороннее движение на ул. Ахтырскую»....

Новости

Сумской исполком смягчил карантин и снял все блокпосты
Сегодня 18:07
На Сумщине за сутки подтверждено 16 новых случаев коронавируса: в Сумах – 9
Сегодня 09:52
В Сумах чиновников облсовета подозревают в растрате 1,5 млн грн
Сегодня 17:55
В Сумах коронавирусом заболело еще два ребенка
Сегодня 17:54
Еще одна спасенная жизнь: патрульные предотвратили самоубийство сумчанина
Сегодня 17:35
СБУ проводит обыски в управлении коммунального имущества Сумского облсовета
Сегодня 17:31
Двойные стандарты в Сумской мэрии: тому дам, тому не дам
Сегодня 17:28
Сумские патрульные поймали рыбаков-браконьеров
Сегодня 17:18
В Сумах двухстороннее движение по Ахтырской утвердят «передним числом»
Сегодня 16:58
В Ахтырке завели дело на пенсионера, укравшего цветы с клумбы
Сегодня 16:40
Полиция разыскивает интернет-афериста, который обманул пасечника с Сумщины
Сегодня 15:59
Сумські піаністи відзначились на Міжнародному онлайн-конкурсі «Lviv Kawai Quarantine 2020»
Сегодня 15:25
view counter

Статьи

С Победой… в Аргентину!
Сегодня 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА»
Сегодня 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ® 3
24.04.2020 15:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.