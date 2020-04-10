В Сумах двухстороннее движение по Ахтырской утвердят «передним числом» Получила ответ онлайн-петиция «Вернуть одностороннее движение на ул. Ахтырскую».

«Несмотря на то, что двустороннее движение там просто не нужно, так как там никогда нет транспортного коллапса и учитывая то, что оно был установлено без согласования с контролирующими органами (полиция, горсовет) и создает только неудобства, предлагаю его отменить», - писал автор петиции Бондаренко Александр Михайлович.

Ответ на электронную петицию:

«Информируем, что в соответствии с существующими нормами, максимальная ширина полосы проезжей части для движения транспортных средств составляет 3,0 м и для движения общественного транспорта общего пользования - 3,5 м.

Учитывая, что минимальная ширина проезжей части по улице Ахтырская составляет 9,5 м, то схему дорожного движения по ней можно выполнить следующим образом: 3,5 м - полоса для движения общественного транспорта общего пользования и две полосы по 3,0 м для движения транспортных средств.

Исходя из вышеприведенного, стоит отметить, что неиспользование всей ширины проезжей части для двустороннего движения нецелесообразно, кроме того, рекомендовано использование схемы одностороннего движения на тех улицах, где есть соответствующее движение в противоположном направлении на параллельных улицах, а так как даже улица Богуна и улица М. Вовчок используются в схеме одностороннего движения только частично, то считаем, что предложение, освещенное в данной петиции, является необоснованным.

Дополнительно сообщаем, что на указанную в петиции улицу уже разработан проект организации дорожного движения, который согласован с управлением патрульной полиции в Сумской области департамента патрульной полиции и который будет вынесен на утверждение на ближайшее заседание исполнительного комитета».

То есть возвращать односторонне движение не собираются, а утвердят двухстороннее, которое своим волевым, но по сути незаконным, решением утвердил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера, якобы сняв пару знаков и повесив другие…