На Сумщине пограничники задержали россиянина, который незаконно переместил из РФ 90 кг табака 8 мая в Великописаревском районе пограничники отделения «Великая Писаревка», реализуя заранее полученную информацию, задержали в районе с. Поповка у российско-украинской границы мужчину без документов с 9 мешками с товаром.

Правоохранители выяснили, что задержанный является гражданином РФ, а в мешках, которые он незаконно переместил с территории России, находилось около 90 кг табачной смеси.

Сейчас 27-летний иностранец задержан для выяснения всех обстоятельств дела. За незаконное пересечение государственной границы Украины и нарушение пограничного режима россиянин будет привлечен к административной ответственности. Обнаруженный товар пограничники передадут представителям таможни.