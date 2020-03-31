На Сумщине пограничники задержали россиянина, который незаконно переместил из РФ 90 кг табака

Правоохранители выяснили, что задержанный является гражданином РФ, а в мешках, которые он незаконно переместил с территории России, находилось около 90 кг табачной смеси.
Сейчас 27-летний иностранец задержан для выяснения всех обстоятельств дела. За незаконное пересечение государственной границы Украины и нарушение пограничного режима россиянин будет привлечен к административной ответственности. Обнаруженный товар пограничники передадут представителям таможни.
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