Учні сумської школи №24 записали вірш та пісню на підтримку медиків (відео) Учні Сумської школи №24 разом з батьками та вчителями записали вірш та пісню, в якій звучать слова підтримки лікарям.

Авторка рядків, які читають учні – мама шестикласника цієї школи Оксана. Коли сину у школі дали завдання – долучитися до акції на підтримку лікарів текст вірша складали разом. Жінка розповідає, що до цього у житті склала кілька поезій, а змотивувало те, що на той час не було масової підтримки наших лікарів, йдеться в сюжеті UA:СУМИ.

"І ось коли розпочали цю акцію я теж вирішили взяти участь, розказати нашим людям як треба відноситись до лікарів наших, а саме з повагою і поклонятися, слухати всі їхні вимоги", – каже Оксана Майборода.

Кожен учень читав вірш вдома, з вчителями ж зв’язувались онлайн. Починає і закінчує читати вірш випускниця школи Ксенія.

"Моя матуся працює медичним працівником і зараз вона, на щастя, не в обороні цього невидимого фронту, але вона допомагає іншим людям, яким також потрібно допомогти, адже хворих, окрім цього вірусу не стало менше. Я хотіла закликати своїми словами люди, приділяйте увагу своїм рідним зараз, приділяйте увагу, дякуйте лікарям, вони заслуговують, щоб їх поважали", – каже учениця 11 класу Ксенія Сівальнєва.

За словами психологині школи Наталії Гусениці на карантині вирішили поєднати зусилля батьків, дітей та вчителів, аби діти розуміли важливість підтримки.

Друга ініціатива належить випускнику цієї школи Віталію Савченко. Хлопець разом зі шкільним вокальним керівником записали пісню.

"Я хотів записати пісню саме цю, тому що вона має особливу енергетику підтримки. Пісня це є ваша душа і ви викладаєте свою душу тим людям, яких хочете підтримати", – каже Віталій Савченко.