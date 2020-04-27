На Сумщине за вымогательство и получение взятки будут судить двух полицейских

По данным следствия, 26 ноября 2019 года полицейские остановили транспортное средство «BMW», водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. Правоохранители выразили требование водителю предоставить им неправомерную выгоду, чтобы избежать проверки и изъятия авто, а в дальнейшем привлечения к ответственности. Детали передачи средств договорились обсудить по телефону. Дальнейшее общение, а также передача 4 тыс. грн происходило в рамках уголовного производства.
Досудебное следствие было проведено следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.