Департамент соцзахисту інформує про зміни у призначенні житлової субсидії боржникам

А відтак, якщо домогосподарство має заборгованість за ЖКП більше ніж три місяці, строк позовної давності її не минув, а загальна сума перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.) на день звернення за призначенням житлової субсидії чи проведення автоматичного перерахунку, субсидія не призначається.
Такі нововведення прийняті у зв’язку із продовженням карантину (до цього субсидія не призначалась при наявній заборгованості за два місяці).
Таким чином, якщо департамент під час виконання автоматичного перерахунку житлової субсидії на неопалювальний період у травні 2020 року матиме інформацію про прострочену понад три місяці заборгованість, субсидія таким домогосподарствам призначена не буде.
Надалі скористатися правом на призначення субсидії можна буде протягом двох місяців із початку опалювального сезону за однієї з умов:
Субсидія буде призначена з місяця, що настане за тим, в якому надійде документальне підтвердження.
Отримати консультацію з цього питання можна за тел.: 78-88-88.
Органами социальной защиты населения области начислено льготы и жилищные субсидии за апрель этого года....
Субсидию можно получить, если срок задолженности три месяца....
Гражданам, которые были уволены с работы в период ограничительных мер, будет назначена жилищная субсидия....
Департамент соцзащиты населения сообщает жителям частного сектора о продлении срока подачи документов на субсидию за услугу централизованного водоснабжения и водоотведения,...
Перерасчет размера льгот и субсидий из-за отделения услуги по распределению газа состоится в феврале автоматически....