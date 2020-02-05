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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14164

Департамент соцзахисту інформує про зміни у призначенні житлової субсидії боржникам

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради інформує про зміни в порядку призначення житлової субсидії, які стосуються простроченої заборгованості за житлово-комунальні послуги.

А відтак, якщо домогосподарство має заборгованість за ЖКП більше ніж три місяці, строк позовної давності її не минув, а загальна сума перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.) на день звернення за призначенням житлової субсидії чи проведення автоматичного перерахунку, субсидія не призначається.

Такі нововведення прийняті у зв’язку із продовженням карантину (до цього субсидія не призначалась при наявній заборгованості за два місяці).

Таким чином, якщо департамент під час виконання автоматичного перерахунку житлової субсидії на неопалювальний період у травні 2020 року матиме інформацію про прострочену понад три місяці заборгованість, субсидія таким домогосподарствам призначена не буде.

Надалі скористатися правом на призначення субсидії можна буде протягом двох місяців із початку опалювального сезону за однієї з умов:

  • - документальне підтвердження сплати заборгованості;
  • - укладення договору про реструктуризацію заборгованості;
  • - оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвала про відкриття провадження у справі).

Субсидія буде призначена з місяця, що настане за тим, в якому надійде документальне підтвердження.

Отримати консультацію з цього питання можна за тел.: 78-88-88.

Общество Субсидии

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