Зеленский посмертно наградил военнослужаших с Сумщины, погибших на Донбассе Военнослужащие-шосткинцы, погибшие на Донбассе, удостоены государственных наград

Наш земляк Антон Хоба, героически погибший в зоне проведения Операции объединенных сил в конце января этого года, награжден орденом «За мужність» III степени (посмертно). Соответствующий указ вчера, 12 мая, подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Антону Хобе было всего 28… Он окончил школу № 9, затем – Шосткинский профессиональный лицей, работал на казенном заводе «Импульс». Антон Хоба прошел сквозь ад Дебальцевского котла, принимал участие в обороне Донецкого аэропорта…

Шосткинец служил в 13-м мотопехотном батальоне.

Наш земляк Дмитрий Гринь, погибший в зоне проведения ООС 26 февраля, награжден медалью «Захиснику Вітчизни».

Он окончил школу № 5, учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года, проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения.

Дмитрий Гринь погиб ровно через месяц после смерти своего друга Антона Хобы, с которым дружил с самого детства, пишет Шостка.инфо.