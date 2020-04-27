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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29218

Зеленский посмертно наградил военнослужаших с Сумщины, погибших на Донбассе

Военнослужащие-шосткинцы, погибшие на Донбассе, удостоены государственных наград

Наш земляк Антон Хоба, героически погибший в зоне проведения Операции объединенных сил в конце января этого года, награжден орденом «За мужність» III степени (посмертно). Соответствующий указ вчера, 12 мая, подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Антону Хобе было всего 28… Он окончил школу № 9, затем – Шосткинский профессиональный лицей, работал на казенном заводе «Импульс». Антон Хоба прошел сквозь ад Дебальцевского котла, принимал участие в обороне Донецкого аэропорта…

Шосткинец служил в 13-м мотопехотном батальоне.

Наш земляк Дмитрий Гринь, погибший в зоне проведения ООС 26 февраля, награжден медалью «Захиснику Вітчизни».

Он окончил школу № 5, учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года, проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения.

Дмитрий Гринь погиб ровно через месяц после смерти своего друга Антона Хобы, с которым дружил с самого детства, пишет Шостка.инфо.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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