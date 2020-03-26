В мае жилищная субсидия будет рассчитана по-новому Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета в мае 2020 года будет проводить расчет жилищной субсидии за текущий месяц с учетом возросших социальных нормативов на 50 процентов на услуги по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, газо- и электроснабжения для бытовых нужд, распределения природного газа.

Социальные нормативы на жилищно-коммунальные услуги при оформлении субсидий на май 2020 года следующие: