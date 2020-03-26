В мае жилищная субсидия будет рассчитана по-новому

Социальные нормативы на жилищно-коммунальные услуги при оформлении субсидий на май 2020 года следующие:
В Сумах произошли изменения в порядке назначения жилищной субсидии, которые касаются просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги....
Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради інформує про зміни в порядку призначення житлової субсидії, які стосуються простроченої заборгованості за...
Органами социальной защиты населения области начислено льготы и жилищные субсидии за апрель этого года....
Субсидию можно получить, если срок задолженности три месяца....
Гражданам, которые были уволены с работы в период ограничительных мер, будет назначена жилищная субсидия....