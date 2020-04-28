На Сумщине за четыре месяца произошло 30 аварий с участием мототранспорта

С наступлением теплого времени года на дорогах области увеличилось количество мотоциклов, мопедов и скутеров. Наряду с этим возросло и количество совершенных с их участием дорожно-транспортных происшествий.
Так, по состоянию на 30 апреля в полиции Сумщины зарегистрировано 30 таких аварий, 22 из которых - с пострадавшими. По вине водителей мототранспорта совершено 17 ДТП, 13 человек травмированы, еще двое погибли.
Чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоводителей, на территории региона проводятся комплексные целевые профилактические мероприятия, где особое внимание полицейские уделяют именно водителям мототранспорта.
Только за минувшие сутки в целях профилактики сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Шостки составили пять административных постановлений на мопедистов и мотоциклистов. Последние управляли транспортом без специального защитного шлема или не имели право на управление мототехникой.
Сами же правонарушители оправдываются: то шлем им мешает, мол, в нем слишком жарко; или он неудобен, а то и вообще нет денег на его приобретение. К замечаниям полицейских в отношении личной безопасности, в критических ситуациях шлем может спасти жизнь, - водители относятся скептически.
Полицейские напоминают основные правила, которые следует знать мотолюбителям:
- прежде, чем сесть за руль своего двухколесника, внимательно проверьте его техническое состояние;
- обязательно наденьте шлем;
- не забудьте взять в дорогу водительское удостоверение и регистрационные документы на мотоцикл, поскольку езда без них запрещена;
- на дороге заранее подавайте сигналы маневрирования - таким образом вы предупреждаете других водителей о вашем намерении осуществить поворот или обгон;
- обгон осуществляйте только при условии достаточной видимости и свободной встречной полосы движения;
- на спусках и поворотах с ограниченной видимостью снижайте скорость и держитесь правого края проезжей части;
- всегда имейте в виду, что при наличии пассажира сложнее удержать мотоцикл в равновесии.
И помните, что перевозить на мотоцикле или мотороллере людей, которые сидят боком, или детей в возрасте до 12 лет, а также лиц в нетрезвом состоянии - строго запрещено, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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