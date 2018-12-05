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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:53206

При Сумской облгосадминистрации создается совет молодых ученых

Совет молодых ученых будет коллегиальным выборным совещательным органом, целью которого является содействие реализации прав молодых ученых относительно их участия в формировании и реализации государственной политики в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, обеспечение их активного участия в проведении научных исследований и защиты их прав и интересов.

В соответствии с пунктом 12 постановления Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2016 № 822 «Об утверждении Типового положения о совете молодых ученых при органах исполнительной власти» для формирования состава совета орган исполнительной власти образует инициативную рабочую группу по подготовке учредительного собрания, в состав которой входят представители обществ молодых ученых и органа исполнительной власти.

Первые пять представителей обществ молодых ученых и ученые научных учреждений, которые изъявили желание работать в инициативной группе и подали в электронном виде заявку об участии в ней, будут включены в состав инициативной группы по подготовке учредительного собрания для формирования состава совета.

Предложения о включении кандидатур в состав инициативной группы просят предоставлять на электронный адрес Департамента науки и образования Сумской областной государственной администрации: osvita@sm.gov.ua.

Контактное лицо: Олийнык Людмила Владимировна, тел. 36-01-18.

Общество Наука Совет молодых ученых

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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