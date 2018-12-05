При Сумской облгосадминистрации создается совет молодых ученых

В соответствии с пунктом 12 постановления Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2016 № 822 «Об утверждении Типового положения о совете молодых ученых при органах исполнительной власти» для формирования состава совета орган исполнительной власти образует инициативную рабочую группу по подготовке учредительного собрания, в состав которой входят представители обществ молодых ученых и органа исполнительной власти.
Первые пять представителей обществ молодых ученых и ученые научных учреждений, которые изъявили желание работать в инициативной группе и подали в электронном виде заявку об участии в ней, будут включены в состав инициативной группы по подготовке учредительного собрания для формирования состава совета.
Предложения о включении кандидатур в состав инициативной группы просят предоставлять на электронный адрес Департамента науки и образования Сумской областной государственной администрации: osvita@sm.gov.ua.
Контактное лицо: Олийнык Людмила Владимировна, тел. 36-01-18.
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