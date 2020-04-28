Сумские чиновники объяснили, почему городские врачи получили аж 543 грн за лечение коронавирусных больных Отдел здравоохранения Сумского городского совета объяснил ситуацию с доплатами медикам городских больниц, которые принимали участие в лечении больных COVID-19.

В апреле 2020 года на амбулаторном лечении находились 6 больных с легким течением болезни COVID-19, к которым были осуществлены выезды на дом. 3 врача и 1 медицинская сестра отработали в целом 7,5 часов в контакте с больными коронавирусной болезни COVID-19. На всех было выплачено 543 грн доплат.

На стационарном лечении в течение апреля больные с COVID-19 в городских коммунальных учреждениях здравоохранения не находились.

Сегодня учреждениями здравоохранения города Сумы проводится работа по заключению договоров с НСЗУ по пакетам за медицинское обслуживание пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19. В этих пакетах предусмотрены доплаты медицинским работникам в размере до 300%. После заключения договоров медицинским работникам будет перечислена заработная плата за апрель 2020 года в соответствии с условиями договора.

Выплаты из бюджета Сумской городской ОТГ являются дополнительными доплатами к государственному финансированию и не влияют на получение средств лечебными учреждениями от НСЗУ.