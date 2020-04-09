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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:15192

Госэкоинспекция рассчитала почти 5,7 млн грн убытков, причиненных кражами леса на Сумщине

Государственная экологическая инспекция в Сумской области проводит проверки соблюдения требований природоохранного законодательства постоянными лесопользователями: государственными лесными и лесоохотничьего хозяйства, а также агролесхозами.

В течение текущего года (с учетом карантинных ограничений) инспекцией осуществлено 7 проверок государственных и коммунальных таких предприятий.

Во время таких проверок экоинспекторы нередко выявляют факты самовольного поруба лесных насаждений. Проще говоря - кражи древесины из леса. По состоянию на 15 мая, по результатам проверок инспекцией уже рассчитано убытков, причиненных самовольными порубите, на общую сумму почти 1,27 млн гривен.

Кроме того, работники Инспекции часто привлекаются как специалисты в рамках уголовных производств. Во время таких мероприятий ими замеряются диаметры пней, считается их количество и исчисляется размер ущерба. В 2020 году, по материалам правоохранительных органов экоинспекторов уже рассчитан ущерб на общую сумму 4,4 млн гривен.

Часто Госэкоинспекция и сама выступает инициатором открытия уголовных производств. Ярким примером является случай с ГП «Глуховский агролесхоз». Это предприятие в течение полугода 5 раз ни допускало Инспекцию для осуществления экоконтроля. Поэтому Инспекция добилась внесения сведений в ЕРДР. Наконец, в рамках уголовного производства, экоинспекторы зашли с проверкой в Глуховский агролесхоз и поняли, почему его директор не допускал к проверкам. Ведь на территории этого лесхоза обнаружили кражи леса на сумму 1,88 млн гривен.

В течение января-мая 2020 года специалистами Государственной экологической инспекции в Сумской области проведены расчеты ущерба, причиненного самовольными порубками лесных насаждений на общую сумму почти 5,7 млн гривен. И эта цифра касается только незаконных рубок деревьев, обнаруженных на землях лесного фонда. Если же учесть еще и незаконный снос зеленых насаждений на других территориях, сумма убытков окажется гораздо больше.

Все это говорит о значительных масштабах самовольных рубок деревьев на всей территории Сумской области.

Призываем граждан не быть равнодушными к проблемам окружающей среды и сообщать Инспекцию о фактах незаконного поруба лесных насаждений! В случае, если вы стали свидетелем перемещения немаркированной древесины, фиксируйте номер транспортного средства и сразу звоните на «102».

Право Вырубка деревьев Госэкоинспекция

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