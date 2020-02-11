В СумГУ психологи готовят сумских школьников к ВНО В СумГУ проходят вебинары-тренинги в рамках первого в Украине проекта психологической подготовки к ВНО.

Тренинги для будущих абитуриентов, начатые отделом внеучебной работы совместно с психологической службой СумГУ, перешли в онлайн-формат и теперь охватывают участников со всей области. Уже состоялось три вебинара, которые провела доцент кафедры управления СумГУ Лариса Валенкевич. Участников учат бороться с волнением, контролировать время (тайм-менеджмент) во время прохождения внешнего независимого оценивания.

«Такой формат позволяет не только работать в условиях карантина, применяя новейшие технологии, но и охватить как можно больше учеников из разных уголков области», - отметил автор проекта, студент СумГУ Никита Ковалевский.

Зарегистрироваться на дальнейшие тренинги можно, заполнив анкету по ссылке https://bit.ly/2yRDVPr.

Напомним, в феврале-марте 2020 в рамках проекта «ВНО без волнений» было проведено 6 тренингов для учеников 11-х классов из 10 школ Сум.