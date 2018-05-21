В Сумах почтили память жертв политических репрессий Сегодня, 17 мая, представители городской и областной власти почтили память жертв политических репрессий.

Утром заместитель городского головы Максим Галицкий возложил цветы к памятнику жертвам коммунистических репрессий.

«Около 100 лет назад отсутствие нашего единства, взаимопонимания привели к тому, что внешний враг, а вместе с ним и внутренние приспешники, стали причиной миллионов репрессированных, которые вынужденно отдали свои жизни за нашу землю, за нашу страну, за нашу независимость. Мы должны вынести из этого урок прежде всего для того, чтобы те события не повторялись, чтобы мы находили единство и понимание между собой, чтобы не дать внешним и внутренним оккупантам возможности реванша и нового запуска политически репрессивной машины», - подчеркнул чиновник.