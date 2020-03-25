Главный тренер ФК «Сумы» Ярослав Песоцкий: «Готовимся к восстановлению тренировок»

В то же время, властью объявлено о смягчении карантина, в частности предусматривается восстановление с 22 мая спортивных соревнований. О дальнейших планах команды клубному сайту рассказал главный тренер команды Ярослав Песоцкий.
«Наглядный и хороший пример - вчерашний рестарт немецкой Бундеслиги, запланировано восстановление украинской Премьер-лиги. Кабмин и наша местная власть уже сообщили о поэтапном выходе из карантина. В планах введения адаптивных региональных ограничений. Сейчас Сумщина один из самых стабильных регионов страны в части пандемии, динамика заболеваемости и выздоровлений дает положительные ожидания. С понедельника ожидаем решение о возобновлении тренировок в командных видах спорта и календарей проведения самих соревнований», - комментирует Ярослав Сергеевич.
Напомним, что ФК «Сумы» в этом году запланировано участие в чемпионате Украины и Кубке Украины по футболу среди любительских команд, Суперкубке Сумской области и Кубке Федерации им. Геннадия Свирского.
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