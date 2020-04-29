Ситуация с коронавирусом в Сумах Вопрос обсуждался сегодня, 18 мая, на аппаратном совещании в мэрии.

- В городе Сумы с начала тестирования на ПЦР зарегистрировано 42 человека с позитивным результатом исследования, - доложила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко. – Среди них 37 взрослых и 5 детей. Выздоровело 11 человек: трое, которые были на лечении в областной инфекционной больнице, одна была в перинатальном центре, и семеро, которые были на амбулаторном лечении. На сегодня на лечении 31 человек: 8 взрослых в областной инфекционной больнице, 23 – на амбулаторном лечении на самоизоляции, из них пятеро детей и 18 взрослых. Контактных с подтвержденными случаями – 171. Все они находятся под наблюдением семейных врачей. За прошлую неделю в городе зарегистрировано 6 случаев заболевания на коронавирусную болезнь: трое лечатся в областной инфекционной больнице, это пациенты пожилого возраста, имеют сопутствующие заболевания; также один ребенок, который на амбулаторном лечении, остальные также лечатся амбулаторно. На прошлой неделе два человека выздоровели, которые были на стационарном лечении. На сегодня в городе есть 9 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию: 4 – в областной инфекционной больнице, 2 ребенка – в городской детской больнице. Контактным по ним 32 человека. Также в детской больнице есть один ребенок с подозрением, который не является жителем Сум, из Лебединского района.