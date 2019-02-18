Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1290 заявлений и сообщений граждан.

Из них 76 с признаками уголовного преступления, личность правонарушителя установлено в 51 случае. За прошлую неделю раскрыто: 2 убийства, 1 факт умышленных телесных повреждений средней тяжести, 23 случая мошенничества, 2 факта незаконного обращения с оружием, 4 кражи, 6 фактов незаконного оборота наркотиков. К админответственности привлечено 116 граждан.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1400 заявлений и обращений граждан, из них по линии «102» - 1053. Выявлено нарушений правил дорожного движения – 457, из них 20 –вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 80 протоколов. Раскрыто по горячим следам 11 преступлений, выявлено 2 человека, которые были в розыске. За нарушение карантинных правил составлен один админматериал.