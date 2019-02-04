Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1567 заявлений и сообщений (за предыдущую неделю - 1718).

Из них 77 (91) с признаками уголовного преступления, из которых раскрыто 28 (30), в том числе 1 факт нанесения тяжких телесных повреждений, 1 ограбление, 9 краж, 7 фактов незаконного оборота наркотиков. Задержаны пять человек, которые были в розыске. К админответственности привлечено 73 (73) правонарушителя.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1625 (1610) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1209 (1341). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 358 (474) админматериала, из них 18 (12) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 56 (91) протокол. Раскрыто по горячим следам 12 (15) преступлений.