В Сумах проверяют секонд-хэнды на нарушение карантинных ограничений Об этом сегодня, 18 мая, во время аппаратного совещания сообщил начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег Дубицкий.

По его словам, работа по выявлению случаев несоблюдения в городе карантинных мероприятий заведений торговли и общественного питания. Особенное внимание обращают на секонд-хенды, которые открылись на прошлой неделе. Некоторые из них не следят за тем, как стоят в очереди покупатели, некоторые управляющие выходят и расставляют на необходимом расстоянии. Работа в этом направлении ведется каждый день.