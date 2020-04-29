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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:49258

В Сумах проверяют секонд-хэнды на нарушение карантинных ограничений

Об этом сегодня, 18 мая, во время аппаратного совещания сообщил начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег Дубицкий.

По его словам, работа по выявлению случаев несоблюдения в городе карантинных мероприятий заведений торговли и общественного питания. Особенное внимание обращают на секонд-хенды, которые открылись на прошлой неделе. Некоторые из них не следят за тем, как стоят в очереди покупатели, некоторые управляющие выходят и расставляют на необходимом расстоянии. Работа в этом направлении ведется каждый день.

Общество Нарушение карантина Секондхэнд

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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