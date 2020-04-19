В Тростянце начинается музейная неделя

Тростянчан и гостей города приглашают провести эту неделю вместе.
Вы сможете посетить величественную панскую усадьбу и окунуться в мир дворян XIX-XX веков, узнать, как священник из небольшого села Тростянец Тимофей Надаржинский влиял на историю становления Российской империи, как Тростянец и Сумщина изменили судьбу будущего композитора Петра Чайковского и услышать секреты бизнес-успеха сахарозаводчика-миллионера Леопольда Кенига.
Если вы любите сладкое, то непременно должны посетить экспозицию «Музея шоколада», попутешествовать с Кортесом и Монтесумой и узнать все вехи становления шоколадного и кофейного производства и непременно сфотографироваться с несколькокилограммовыми фигурами из шоколада.
В краеведческой экспозиции вы окунетесь в прошлое города, увидите неповторимую природу Тростянетчины, подержите в руках зернотерку скифских времен, услышите историю строительства древнейшей церкви на Слобожанщине, узнаете, как «отец украинской нации» Тарас Шевченко выкупил крепостного с Тростянетчины и увидите уникальные свадебные рушники.
И, конечно, вы не уйдете с пустыми руками, ведь непременно сможете приобрести сувенирную продукцию в память о городе.
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