Стали известны подробности о пяти жителях Сумщины, у которых обнаружили коронавирус за выходные

Это три человека в Сумах, один - в Ахтырском районе и один - в Ромнах. Об этом сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, пишет UA:СУМИ.
Трех сумчан, у которых подтвердили COVID-19 за выходные, госпитализировали. Их состояние - между «средней тяжести» и «тяжелым», рассказал Михаил Мацюк. По его словам, эти люди не связаны с предыдущими случаями заболевания в Сумах.
Еще два человека - из Ахтырского района и Ромен - находятся на самоизоляции.
В Ромнах коронавирус обнаружили у человека, в семье которого уже ранее зафиксировали инфекцию.
В Ахтырском районе коронавирус обнаружили у человека, который готовился к плановой госпитализации.
«Совсем новый человек, которого должны были госпитализировать в плановом порядке совсем по другой причине. Все люди, которые идут на госпитализацию, сегодня подлежат обследованию методом ПЦР. До того момента, пока не будет результата, они находятся на самоизоляции», - сказал Михаил Мацюк.
Возраст всех пяти людей, у которых зафиксировали коронавирус на выходных - от 48 до 77 лет.
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