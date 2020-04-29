Стали известны подробности о пяти жителях Сумщины, у которых обнаружили коронавирус за выходные За выходные в Сумской области в целом обнаружили коронавирус у пяти человек.

Это три человека в Сумах, один - в Ахтырском районе и один - в Ромнах. Об этом сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, пишет UA:СУМИ.

Трех сумчан, у которых подтвердили COVID-19 за выходные, госпитализировали. Их состояние - между «средней тяжести» и «тяжелым», рассказал Михаил Мацюк. По его словам, эти люди не связаны с предыдущими случаями заболевания в Сумах.

Еще два человека - из Ахтырского района и Ромен - находятся на самоизоляции.

В Ромнах коронавирус обнаружили у человека, в семье которого уже ранее зафиксировали инфекцию.

В Ахтырском районе коронавирус обнаружили у человека, который готовился к плановой госпитализации.

«Совсем новый человек, которого должны были госпитализировать в плановом порядке совсем по другой причине. Все люди, которые идут на госпитализацию, сегодня подлежат обследованию методом ПЦР. До того момента, пока не будет результата, они находятся на самоизоляции», - сказал Михаил Мацюк.

Возраст всех пяти людей, у которых зафиксировали коронавирус на выходных - от 48 до 77 лет.