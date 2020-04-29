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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28482

На Сумщине будут судить следователя

На Сумщине будут судить заместительницу начальника следственного отделения полиции, которая сфальсифицировала материалы уголовного производства

Прокуратурой Сумской области утвержден и 15 мая направлен в суд обвинительный акт в отношении следователя полиции, занимающей должность заместителя начальника следственного отделения одного из районных отделений полиции в Сумской области по обвинению во внесении в официальный документ заведомо ложных сведений и составлении ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, следователь полиции осуществляла досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшем телесное повреждение средней тяжести. На основании собранных доказательств в суд было направлено обвинительное заключение в отношении водителя авто.

Однако обвиняемый по приговору суда первой инстанции был оправдан. В обосновании своего решения суд сослался, в частности, на то, что следственный эксперимент с подозреваемым и свидетелем не проводился. То есть протоколы следственных экспериментов были сфальсифицированы досудебным расследованием. Апелляционный суд оставил оправдательный приговор суда первой инстанции без изменений.

В дальнейшем заключением эксперта подтверждено, что подписи свидетеля и подозреваемого в протоколах проведения следственных экспериментов являются поддельными.

Досудебное следствие проведено следственным управлением Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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