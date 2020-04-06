Начальника облуправления здравоохранения уволили по соглашению сторон Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

В распоряжении от 18 мая 2020 № 78л.с. говорится: «Уволить Кравцова Дмитрия Викторовича с должности начальника управления здравоохранения Сумской областной государственной администрации с 18 мая 2020 года по соглашению сторон в соответствии с частью второй статьи 86 Закона Украины «О государственной службе» и пункта 1 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины. Основание: заявление Кравцова Дмитрия Викторовича от 6 мая 2020 года, письмо Министерства здравоохранения Украины от 13 мая 2020 г.», пишет сайт ОГА.

Справка

Дмитрий Кравцов возглавлял областное управление здравоохранения с января 2020 года. До назначения на эту должность он работал главным врачом Сумского роддома №1, врачом-акушером-гинекологом коммунального некоммерческого предприятия Сумского городского совета «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии».