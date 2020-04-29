Минэкономики запустило базу данных опасных товаров База содержит различные виды непищевой продукции.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины запустило всеукраинскую базу опасной непищевой продукции "Увага". На данном сайте можно проверить, безопасна ли та или иная продукция.

База "Увага" включает следующие категории товаров:

- детские товары;

- строительные изделия и материалы;

- промышленные изделия и оборудование,

- топливо

- медицинские изделия,

- моющие средства

- электрические и электронные приборы;

- пиротехнические изделия.

Сайт имеет три категории: потребителям, бизнесу и органам рыночного надзора. Кроме того, на сайте базы можно узнать, как покупать товары он-лайн безопасно, что делать в случае приобретения опасной продукции, куда обращаться в случае нарушения прав покупателя, какие документы нужны для продажи товаров на рынке Украины, полезные ссылки для инспекторов и прочее.

На сайте также указаны контактные данные всех органов рыночного надзора и сферы их полномочий, что позволит каждому без лишних проблем обратиться в соответствующий орган за помощью или советом, сообщили в Минэкономики.