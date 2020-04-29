Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Столбики термометров покажут ночью 10-12 °С тепла, 14-16 °С.
В начале новой недели на Сумщине ожидается неустойчивая, прохладная погода....
На выходных на Сумщине ожидается преимущественно сухая, несколько холоднее, как для этого времени года погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
12 мая из-за холодного атмосферного фронта в Сумской области состоится очередная смена погодных условий....
На выходных дожди оставят Сумскую область, температура воздуха будет постепенно повышаться....