Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 20 мая, в Сумах будет ветрено.

В течение суток будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Столбики термометров покажут ночью 10-12 °С тепла, 14-16 °С.