Служба порятунку закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах! В Сумській області значно збільшилась небезпека виникнення пожеж. У першу чергу у природних екосистемах. Сприяють цьому підвищення температурних показників, вітряна погода та головне – людська недбалість.

Тому рятувальники вкотре наголошують, у даний пожежонебезпечний період забороняється: розведення багать у лісових масивах, в’їзд до них транспорту. А за умов надзвичайної пожежної небезпеки 5 класу передбачається введення заборони на відвідування населенням хвойних насаджень.

Порушення даних вимог тягне за собою адміністративну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність та відшкодування винуватцями завданих збитків. Проте, рятувальники, в першу чергу, звертаються до свідомості громадян – із розумінням поставтеся до вимушених заборонних заходів та будьте відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки. А при виявленні ознак пожежі негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером «101».

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області