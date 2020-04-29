Избиение в сумском соборе: четвертый месяц полиция разыскивает осужденного Как выяснилось, нацгвардейца, которого суд признал виновным в нанесении тяжких телесных повреждений прихожанину Спасо-Преображенского собора в Сумах, не отправили в колонию отбывать наказание из-за его исчезновения.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, Павел Мясищев объявлен в государственный розыск 25 января этого года. Пока его местонахождение не установлено, пишет Sumy.Today. Тем временем избитый скончался на прошлой неделе после 4,5 лет пребывания в коме.

19 марта этого года в этом деле поставил точку Верховный суд, который оставил в силе приговор Заречного районного суда города Сумы. Этим приговором Павла Мясищева суд признал виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы. Однако, в то время он уже почти два месяца находился в розыске.

Как известно из приговора суда, в день избиения полиция задержала Павла Мясищева, он находился под стражей с 22 октября по 21 декабря 2015 года. Альтернативой пребывания под стражей суд определил тогда еще подозреваемому Павлу Мясищеву залог в размере 70 минимальных зарплат. Тогда это было 96460 грн. 21 декабря за него внесли залог и из-под стражи освободили.

Что интересно, обвинительный приговор в отношении Павла Мясищев вступил в законную силу 17 октября 2019 года, когда Харьковский апелляционный суд постановил оставить без изменений решение суда первой инстанции - Заречного районного суда города Сумы. Согласно действующему законодательству, контроль за выполнением такого приговора возложен на суд первой инстанции и полицию. Материалы дела вернулись в первую инстанцию 18 ноября, через два дня - 20 ноября - Заречный районный суд направил приговор на исполнение в Белопольское отделение полиции. Там их получили 26 ноября и расписали на участковых, которые должны были разыскать мужчину.

По словам начальника отдела коммуникации полиции области Владимира Крупецких, по месту жительства участковые его не застали и начали собирать информацию о месте его возможного пребывания. Все это затянулось более чем на месяц. Сектору уголовного розыска полиции участковые передали материалы только в этом году, после чего 25 января осужденного и объявили в розыск.

В связи с несвоевременной передачей материалов от участковых уголовному розыску полицией было проведено служебное расследование, по результатам которого несколько сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе лишение премий. Розыск осужденного продолжается уже почти четыре месяца.