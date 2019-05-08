На Сумщине учительницу, уволенную со скандалом, восстановили в должности Сумской апелляционный суд принял решение удовлетворить иск Нины Кобизкой, признать незаконным и отменить приказ директора Шосткинской школы № 6 о ее увольнении.

Кроме того, суд постановил восстановить педагога в должности. За время вынужденного прогула Нине Кобизкой выплатят 135 тыс. грн. (за вычетом налогов и обязательных платежей).

Напомним, шосткинского педагога уволили в декабре 2018 г. после нашумевшей истории. Как сообщила тогда ТСН, 70-летняя учительница математики заперлась вместе со школьниками в кабинете и не выпускала их до приезда полиции. По информации СМИ, спустя полчаса под замком у пятиклассников началась паника, семерым пришлось оказывать медицинскую помощь, другие после пережитого отказывались ходить в школу…

Позднее Нина Кобизкая была уволена за аморальный проступок. Свое увольнение педагог обжаловала в суде. Шосткинская учительница дошла до Верховного Суда, который отменил постановление Сумского апелляционного суда, оставившего без изменения решение Шосткинского горрайонного суда (он признал увольнение законным).

Дело прошло новое рассмотрение.

Сумской апелляционный суд считает, что, увольняя учителя с должности, администрация школы не привела обстоятельств того, в чем именно состоит аморальность поступка, а сам он был вызван, по мнению фемиды, противоправными действиями руководства учебного заведения (на Нину Кобизкую возложили обязанность проходить процедуру аттестации, однако педагог на ее прохождение не была согласна).

Сам термин «аморальный проступок» суд называет оценочным понятием и поэтому у него есть возможность на свое усмотрение, на основании установленных обстоятельств дела, подтвержденных доказательствами, давать оценку того, является то или иное действие аморальным проступком.

«Будь-яких доказів того, що позивач Кобизька Н.В. під час проведення уроку математики фактично утримувала учнів та не випускала їх до туалету, матеріали справи не містять», – говорится в постановлении суда.

Суд на основании установленных обстоятельств полагает, что администрация школы вместе с работниками полиции (они прибыли по вызову) отвлекали участников учебного процесса от обучения. Он считает ошибочным вывод Шосткинского горрайонного суда относительно совершения истцом аморального проступка, не совместимого с должностью учителя математики.

В постановлении указано также на то, что суд первой инстанции рассматривал дело в упрощенном порядке без вызова сторон, хотя истец трижды высказывала желание присутствовать на судебном заседании.

Администрация выполнила решение суда – Нина Кобизкая была восстановлена в должности. Соответствующий приказ был подписан 5 мая.

Как сообщила Шостка.INFO и. о. директора школы № 6 Оксана Плацинда, Нине Кобизкой сейчас предложено работать дистанционно. Интересно, что учительница математики будет преподавать в том же классе, с которым произошла нашумевшая история…

По словам Оксаны Плацинды, родители уже несут в школу заявления – они против того, чтобы с их детьми работала восстановленный в должности педагог.