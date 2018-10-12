Подозреваемый во взяточничестве начальник Сумского райотдела полиции восстановился в должности через суд Сегодня, 12 июля, в Сумском окружном административном суде огласили решение по иску начальника Сумского райотдела полиции Андрея Сердюка.

Он просил признать противоправным и отменить приказ о своем увольнении, пишет sumy.today.

Речь идет о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения Андрея Сердюка со службы в полиции, которое было выдано 15 марта после служебного расследования.

Напомним: Андрея Сердюка задержали 4 марта. Работниками Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ в 2018 году была установлена причастность к противоправной деятельности должностных лиц областной полиции. Начальник районного отдела полиции и начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУНП прибегали к вымогательству и получению взяток с лиц за непривлечение к административной и уголовной ответственности. 6 марта Печерский райсуд Киева отпустил Андрея Сердюка под залог в 153 тыс. гривен.

Сегодня суд удовлетворил иск и восстановил Андрея Сердюка на должности. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.