Подозреваемый во взяточничестве начальник Сумского райотдела полиции восстановился в должности через суд

Он просил признать противоправным и отменить приказ о своем увольнении, пишет sumy.today.
Речь идет о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения Андрея Сердюка со службы в полиции, которое было выдано 15 марта после служебного расследования.
Напомним: Андрея Сердюка задержали 4 марта. Работниками Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ в 2018 году была установлена причастность к противоправной деятельности должностных лиц областной полиции. Начальник районного отдела полиции и начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУНП прибегали к вымогательству и получению взяток с лиц за непривлечение к административной и уголовной ответственности. 6 марта Печерский райсуд Киева отпустил Андрея Сердюка под залог в 153 тыс. гривен.
Сегодня суд удовлетворил иск и восстановил Андрея Сердюка на должности. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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