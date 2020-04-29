В Сумах сгорела «Таврия» Сегодня, 19 мая, возле автовокзала в Сумах горела «Таврия».

Как сообщил представитель управления ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрилка, вызов на линию «101» поступил в 14.27 о том, что на ул. Степана Бандеры на остановке «Автовокзал» горит автомобиль. Как сообщил водитель, когда он хотел завести авто, из-под руля начал выходит дым, и началось открытое горение. Он сразу покинул салон автомобиля и перезвонил спасателям.

В 14.24 произошла локализация пожара, в 14.33 – ликвидация.

Всего в ликвидации пожара принимали участие 13 сотрудников ГСЧС на трех единицах техники.