Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:2483

В Сумах сгорела «Таврия»

Сегодня, 19 мая, возле автовокзала в Сумах горела «Таврия».

Фото Олега Павленко

Как сообщил представитель управления ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрилка, вызов на линию «101» поступил в 14.27 о том, что на ул. Степана Бандеры на остановке «Автовокзал» горит автомобиль. Как сообщил водитель, когда он хотел завести авто, из-под руля начал выходит дым, и началось открытое горение. Он сразу покинул салон автомобиля и перезвонил спасателям.

В 14.24 произошла локализация пожара, в 14.33 – ликвидация.

Всего в ликвидации пожара принимали участие 13 сотрудников ГСЧС на трех единицах техники.

Общество Пожар

По тематике

В Сумах чуть не сгорел грузовик
Сегодня 13:14

В Сумах чуть не сгорел грузовик

18 мая в 15:37 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании мусора по ул. Тополянская в г. Сумы....

На Сумщине во время пожара пострадал хозяин дома
15.05.2020 15:10

На Сумщине во время пожара пострадал хозяин дома

Сегодня, 15 мая, в 5:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Малый Самбор Конотопского...

Крыша на ул. Леваневского, 4 сгорела по вине интернет-провайдера?
13.05.2020 12:30

Крыша на ул. Леваневского, 4 сгорела по вине интернет-провайдера?

Об этом сообщил на сессии Сумского горсовета сегодня, 13 мая, депутат Игорь Перепека....

13.05.2020 12:17

В Тростянце горел грузовик с углем

Пожарные ликвидировали пожар в грузовике с древесным углем....

Под Сумами сгорело кафе
13.05.2020 12:06

Под Сумами сгорело кафе

На Сумщине, ликвидируя пожар в здании кафе, спасатели предотвратили взрыв кислородного баллона и не допустили возгорания леса....

Новости

На Сумщине заболел коронавирусом один, вылечились 9
Сегодня 09:13
На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
Вчера 09:14
В Сумах сгорела «Таврия»
Сегодня 19:24
Сумщина задолжала за ж/д перевозки льготников больше 12 млн грн
Сегодня 17:54
В Сумах будут судить чиновника ОГА
Сегодня 17:26
На Сумщине учительницу, уволенную со скандалом, восстановили в должности
Сегодня 17:04
Избиение в сумском соборе: четвертый месяц полиция разыскивает осужденного
Сегодня 16:56
Полицейские изъяли у пьяного шосткинца револьвер
Сегодня 16:40
Сумчани можуть скористатися онлайн-платформою «Допомога поруч» для отримання адресної допомоги під час карантину
Сегодня 15:58
Экс-начальник Сумского облздрава поблагодарил коллег за работу
Сегодня 15:57
На Сумщине дали по 8 лет двум разбойникам
Сегодня 15:14
В Сумах будет вода с хлором
Сегодня 15:03
view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.