В Сумах сгорела «Таврия»

Как сообщил представитель управления ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрилка, вызов на линию «101» поступил в 14.27 о том, что на ул. Степана Бандеры на остановке «Автовокзал» горит автомобиль. Как сообщил водитель, когда он хотел завести авто, из-под руля начал выходит дым, и началось открытое горение. Он сразу покинул салон автомобиля и перезвонил спасателям.
В 14.24 произошла локализация пожара, в 14.33 – ликвидация.
Всего в ликвидации пожара принимали участие 13 сотрудников ГСЧС на трех единицах техники.
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