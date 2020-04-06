Сумские больницы Сум отдельно размещают пациентов на плановую и экстренную госпитализацию

Об этом в эфире «Темы дня» на канале UA:СУМИ рассказала и.о. начальницы отдела здравоохранения Сумского городского совета Елена Чумаченко.
По ее словам, в лечебных учреждениях предусмотрено разграничение больных, поступавших в ургентном порядке, и которые сейчас поступают в плановом порядке.
Хотя ПЦР тестирование на COVID-19 - обязательное условие госпитализации, вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому таких пациентов изолируют в отдельных помещениях и более тщательно наблюдают за состоянием их здоровья. А работа медицинских работников происходит в средствах индивидуальной защиты.
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