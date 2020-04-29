На Сумщине за сутки снова 0 случаев коронавируса По состоянию на утро 20 мая на Сумщине по-прежнему 164 подтвержденных случая COVID-19.

По информации онлайн-мониторинга СНБО Украины, в Сумской области состоянию на 20 мая 164 случая COVID-19. Вылечилось еще 2 человека (всего 100), болеют 60, умерли 4.