На Сумщине за сутки снова 0 случаев коронавируса

По информации онлайн-мониторинга СНБО Украины, в Сумской области состоянию на 20 мая 164 случая COVID-19.
Вылечилось еще 2 человека (всего 100), болеют 60, умерли 4.
По состоянию на 20 мая в Сумской области 164 случая заболевания Covid-19....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 19230 случаев COVID-19, из них 5955 выздоровели, 564 умерли....
9 выздоровевших и всего один новый случай коронавируса за сутки вывели Сумскую область на 4-ое место в Украине по проценту...
Об этом сегодня, 19 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского лабораторного центра Владимир Збаражский....
Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 98 человек....