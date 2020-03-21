С 25 мая коммунальный транспорт поедет по-новому Служба движения КП «Электроавтотранс» проводит работы по замене и обновлению графиков движения коммунального транспорта на остановках.

Распечатки новых расписаний, по которым поедут троллейбусы №15, №15 А и автобусы №63, №67 уже с понедельника, 25 мая, появились на остановочных комплексах пр. Шевченко, железнодорожного вокзала, ул. Троицкая, ул. Прокофьева, ул. Косовщинская (на сайтах http://troleybus.sumy.ua, Gps.sumy.ua, avtobus.sumy.ua будут загружены до конца текущей недели).

Обновили информеры (испорченные / отсутствующие) на остановках общественного транспорта по ул. Петропавловская, ул. Роменская, ул. Харьковская, ул. Ильинская.

Всего в планах профильной службы - упорядочение около 140 остановок в Сумах.

Информацию об отсутствии расписаний или выявления их в испорченном виде можно оставить диспетчеру (0542) 652-233 ,сообщает КП «Электроавтотранс».