В Конотопе неправильный ремонт кровли гимназии привел к убыткам в 800 тысяч В Сумской области подозревает директора ООО в служебной халатности, которая привела к 828 тыс. грн убытков.

Конотопской местной прокуратурой 19 мая сообщено о подозрении директору обещсвта с ограниченной ответственностью, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей которого отделу образования Конотопского городского совета нанесено более 828 тыс. грн материального ущерба (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году между отделом образования Конотопского городского совета и указанным обществом заключен договор на реконструкцию здания Конотопской гимназии. Во время работ исполнитель раскрыл покрытия крыши корпуса, при этом не обеспечил надлежащую защиту здания. Как следствие - во время дождя водой было повреждено 3-й и 2-й этажи здания. В соответствии с выводами комиссионной судебной строительно-технической экспертизы, на восстановление помещения потрачено 828 тыс. 208 грн.

Досудебное следствие проведено следователями Конотопского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.