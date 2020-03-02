В Конотопе неправильный ремонт кровли гимназии привел к убыткам в 800 тысяч

Конотопской местной прокуратурой 19 мая сообщено о подозрении директору обещсвта с ограниченной ответственностью, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей которого отделу образования Конотопского городского совета нанесено более 828 тыс. грн материального ущерба (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
По данным следствия, в 2019 году между отделом образования Конотопского городского совета и указанным обществом заключен договор на реконструкцию здания Конотопской гимназии. Во время работ исполнитель раскрыл покрытия крыши корпуса, при этом не обеспечил надлежащую защиту здания. Как следствие - во время дождя водой было повреждено 3-й и 2-й этажи здания. В соответствии с выводами комиссионной судебной строительно-технической экспертизы, на восстановление помещения потрачено 828 тыс. 208 грн.
Досудебное следствие проведено следователями Конотопского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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