Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36319

В Конотопе неправильный ремонт кровли гимназии привел к убыткам в 800 тысяч

В Сумской области подозревает директора ООО в служебной халатности, которая привела к 828 тыс. грн убытков.

Конотопской местной прокуратурой 19 мая сообщено о подозрении директору обещсвта с ограниченной ответственностью, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей которого отделу образования Конотопского городского совета нанесено более 828 тыс. грн материального ущерба (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году между отделом образования Конотопского городского совета и указанным обществом заключен договор на реконструкцию здания Конотопской гимназии. Во время работ исполнитель раскрыл покрытия крыши корпуса, при этом не обеспечил надлежащую защиту здания. Как следствие - во время дождя водой было повреждено 3-й и 2-й этажи здания. В соответствии с выводами комиссионной судебной строительно-технической экспертизы, на восстановление помещения потрачено 828 тыс. 208 грн.

Досудебное следствие проведено следователями Конотопского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Служебная халатность

По тематике

В Сумах будут судить чиновника ОГА
19.05.2020 17:26

В Сумах будут судить чиновника ОГА

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении старшего инспектора отдела инженерной подготовки производства областного управления...

На Сумщине на ремонте моста украли 400 тысяч
13.05.2020 12:23

На Сумщине на ремонте моста украли 400 тысяч

На Сумщине будут судить служащего, преступные действия которого привели к растрате 400 тыс. грн. бюджетных средств....

24.04.2020 12:55

На Сумщине учебное заведение два года пользовалось халявной водой

Роменской местной прокуратурой сообщено о подозрении бывшему руководителю одного из учебных заведений Лебединского района в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей....

Чиновник Сумской ОГА подозревается в служебной халатности, которая привела к растрате более 100 тыс. грн бюджетных средств
22.04.2020 10:34

Чиновник Сумской ОГА подозревается в служебной халатности, которая привела к растрате более 100 тыс. грн бюджетных средств

Прокуратурой Сумской области согласовано сообщение о подозрении старшему инспектору отдела инженерной подготовки производства областного управления капитального строительства, действия которого привели...

02.03.2020 15:25

Суд оправдал начальницу сумского Геокадастра

Сегодня, 2 марта, судья Ковпаковского райсуда Сум Ольга Котенко объявила оправдательный приговор в уголовном производстве по обвинению начальника городского управления...

Новости

На Сумщине плюс один случай коронавируса
Сегодня 09:21
Карантин в Украине продлили на месяц, но заметно ослабили
Вчера 18:55
На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от полиции
Сегодня 13:45
Сумские пограничники задержали двух молдован, которые пытались незаконно попасть в Россию
Сегодня 13:27
Губернатор Сумщины продолжает стягивать прокурорские кадры в облгосадминистрацию
Сегодня 13:19
На Сумщине разоблачили международный канал торговли людьми
Сегодня 13:15
МОН ухвалило дати ЗНО-2020
Сегодня 13:12
Коронавирус обнаружили у человека в селе Великие Вильмы Сумского района
Сегодня 12:57
Сумчани святкують День вишиванки онлайн (оновлюється)
Сегодня 12:49
В Конотопе неправильный ремонт кровли гимназии привел к убыткам в 800 тысяч
Сегодня 12:36
Сезон для «Альянса» завершился
Сегодня 12:25
Ринок праці Сумщини жвавішає
Сегодня 11:57
view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.