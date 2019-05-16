Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:51328

Цветник-вышиванку высаживают в Сумах

Ко Дню вышиванки работники КП «Зеленстрой» создают в центре Сум цветник-вышиванку.

Композиция, площадью 50 квадратных метров, расположена возле памятника Тарасу Шевченко на улице Соборной.

По словам директора коммунального предприятия Владимира Лаврика, растения на этой клумбе будут цвести до октября. О стоимости композиции не говорит.

Часть материалов, таких как щебень и мульча, закупили, а цветы выращивали работники КП «Зеленстрой», пишет UA:СУМИ.

Общество Вышиванки Клумба

По тематике

Сумчан запрошують взяти участь у фотоконкурсі "Моя вишиванка 2020"
Вчера 10:07

Сумчан запрошують взяти участь у фотоконкурсі "Моя вишиванка 2020"

До дня вишиванки, що відзначається 21 травня, відділ у справах молоді та спорту організовує для сумчан фотоконкурс «Моя вишиванка»....

В Сумах от Альтанки украли декоративную мульчу с клумбы
04.05.2020 13:52

В Сумах от Альтанки украли декоративную мульчу с клумбы

Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик....

В Сумах обновили гербовую клумбу
30.04.2020 14:13

В Сумах обновили гербовую клумбу

Сотрудники КП «Зеленстрой» высадили цветы на клумбе на Покровской площади....

В Сумах ограбили павлина
28.10.2019 12:02

В Сумах ограбили павлина

На выходных неизвестные выкопали 15 кустов хризантем с клумбы на ул. Горького в Сумах....

У Сумах відбудеться виставка вишиванок
16.05.2019 08:26

У Сумах відбудеться виставка вишиванок

Сьогодні, 16 травня , у Сумах відбудеться виставка-презентація вишитих робіт....

Новости

На Сумщине плюс один случай коронавируса
Сегодня 09:21
Карантин в Украине продлили на месяц, но заметно ослабили
Вчера 18:55
Жителів Сумщини запрошують взяти участь у всеукраїнському конкурсі спортивної фотографії
Сегодня 15:24
Сумщина успешно прошла проверки соблюдения карантинных требований
Сегодня 15:19
На территории РЛП «Сеймский» незаконно изменили русло реки и срубили деревья
Сегодня 15:08
Служба порятунку закликає сумчан дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті!
Сегодня 14:45
Транспортное инклюзивное приложение для сумчан с нарушениями зрения уже можно скачать
Сегодня 14:17
Цветник-вышиванку высаживают в Сумах
Сегодня 13:51
На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от полиции
Сегодня 13:45
Сумские пограничники задержали двух молдован, которые пытались незаконно попасть в Россию
Сегодня 13:27
Губернатор Сумщины продолжает стягивать прокурорские кадры в облгосадминистрацию
Сегодня 13:19
На Сумщине разоблачили международный канал торговли людьми
Сегодня 13:15
view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.