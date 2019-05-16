Цветник-вышиванку высаживают в Сумах

Композиция, площадью 50 квадратных метров, расположена возле памятника Тарасу Шевченко на улице Соборной.
По словам директора коммунального предприятия Владимира Лаврика, растения на этой клумбе будут цвести до октября. О стоимости композиции не говорит.
Часть материалов, таких как щебень и мульча, закупили, а цветы выращивали работники КП «Зеленстрой», пишет UA:СУМИ.
До дня вишиванки, що відзначається 21 травня, відділ у справах молоді та спорту організовує для сумчан фотоконкурс «Моя вишиванка»....
Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик....
Сотрудники КП «Зеленстрой» высадили цветы на клумбе на Покровской площади....
На выходных неизвестные выкопали 15 кустов хризантем с клумбы на ул. Горького в Сумах....
Сьогодні, 16 травня , у Сумах відбудеться виставка-презентація вишитих робіт....