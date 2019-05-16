Цветник-вышиванку высаживают в Сумах Ко Дню вышиванки работники КП «Зеленстрой» создают в центре Сум цветник-вышиванку.

Композиция, площадью 50 квадратных метров, расположена возле памятника Тарасу Шевченко на улице Соборной.

По словам директора коммунального предприятия Владимира Лаврика, растения на этой клумбе будут цвести до октября. О стоимости композиции не говорит.

Часть материалов, таких как щебень и мульча, закупили, а цветы выращивали работники КП «Зеленстрой», пишет UA:СУМИ.