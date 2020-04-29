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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29316

Сумські байкери у вишиванках влаштували мотопробіг

Сумські байкери у День вишиванки, 21 травня, влаштували мотопробіг.

Усі учасники були одягнені у вишиті сорочки. Стартували від автостоянки торгівельного центру "Мануфактура". Участь у мотопробігу взяли близько 20 учасників.

мотопробіг

"Це більше, ніж просто одяг, оскільки наші предки носили вишиванки, матері вишивали рушники та вишиванки своїм дітям, чоловікам, онукам. Вишиванка – це реліквія, томи ми хочемо показати, що це важливо. Дуже хочеться, щоб люди носили вишиванки не тому, що це модно і красиво, і мірялися ціною вишиванки, а тому, що це- історія наша", - говорить учасниця мотопробігу Валерія Пузина.

"Вишиванка – це як оберіг нації, яка символізує здоров’я, щастя. Хочеться продовжити і поширити наші традиції", - коментує співорганізаторка пробігу Анна Коцур.

мотопробіг

Вирішили зібратись, розповідає організатор акції Дмитро Кравченко, за два дні до свята. Запрошували долучатись усіх охочих.

"Збирались ті, хто зміг, хто сидять вдома на карантині, хто змогли відпроситися з роботи, хто зміг самоорганізувати себе. Нам дуже важливо дати зрозуміти, що байкери - це теж люди, це не бандити на мотоциклах. Прийшла весна, і щоб люди згадали, щоб мотоциклісти з’явились на дорозі", - говорить Дмитро Кравченко.

Після поїздки учасники мотопробігу пішки пройшли Соборною та поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, а потім роздавали перехожим листівки-привітання зі святом та стрічки із українським орнаментом.

Таку акцію байкери влаштували у Сумах вперше. Наступну планують 1 червня, у День захисту дітей, коли поїдуть до дитячого будинку, пише UA:СУМИ.

 
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