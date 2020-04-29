Взят под стражу луганчанин, который на Сумщине обманывал доверчивых пенсионеров

Установлено, что сообщник задержанного в начале мая 2020 года звонил пожилым людям, назывался внуком и сообщал, что попал в какую-то неприятную ситуацию, поэтому ему необходимые деньги. В этой схеме задержанный играл роль товарища внука, который через некоторое время приходил за деньгами. Пенсионеры отдавали все свои сбережения.
От таких действий мошенников только в мае 2020 года пострадали трое жительниц г. Шостки. 89-летняя женщина отдала задержанному 5 тыс. грн и 50 долларов США, 84-летняя потерпевшая потеряла 1 тыс. долларов США, а 76-летняя пенсионерка смогла передать для фейкового внука только 3 тыс. 500 грн.
Действия задержанного квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно группой лиц) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. В то же время сотрудники полиции установили, что сообщник подозреваемого звонил пострадавшим с неподконтрольных Украины территорий, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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