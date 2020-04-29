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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:07231

На Сумщине продолжают лечиться от коронавируса шестеро детей

Об этом сегодня, 22 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, из 22 детей, у которых методом ПЦР было подтверждено коронавирусную болезнь COVID-19, уже вылечились 16. Еще шестеро лечатся, у всех легкое течение болезни.

Общество Коронавирус

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