На Сумщине продолжают лечиться от коронавируса шестеро детей Об этом сегодня, 22 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, из 22 детей, у которых методом ПЦР было подтверждено коронавирусную болезнь COVID-19, уже вылечились 16. Еще шестеро лечатся, у всех легкое течение болезни.