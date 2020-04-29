У Сумах стартує проєкт для молодих журналістів «Нові медіа»

Проєкт реалізує ГО «Професійна ліга соціальних працівників Сумщини» у співпраці з Вільнюським університетом та ГО «Фундація Прав Людини» за фінансової підтримки Міністерства Закордонних Справ Литовської Республіки.
Проєкт проходитиме у тісній співпраці з кафедрою журналістики та філології та кафедрою психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету.
Учасники отримають необхідну базу знань стосовно українського блогингу, дізнаються наскільки перспективне блогерство в Україні, як джерело прибутку та з чого розпочати самостійний шлях у цій галузі.
Проєкт триватиме до жовтня 2020 року. В рамках проєкту заплановані тематичні фокус-групи, тренінги, блог-кафе та круглі столи, які відбудуться за участі відомих спікерів, журналістів, лідерів громадських думок та студентської молоді.
Окрім того, учасники проєкту матимуть можливість взяти участь у Міжнародних літніх школах блогерів.