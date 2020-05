У Сумах стартує проєкт для молодих журналістів «Нові медіа» На Сумщині стартує проєкт «Програма розширення прав та можливостей для молодих журналістів «Нові Медіа» (Empowerment Advocacy Programme for Young Journalists in Ukraine and Moldova «NEW MEDIA»), мета якого посилення професіоналізму лідерів громадських організацій та майбутніх журналістів у царині розвитку блогингу, правозахисту і молодіжного лідерства.

Проєкт реалізує ГО «Професійна ліга соціальних працівників Сумщини» у співпраці з Вільнюським університетом та ГО «Фундація Прав Людини» за фінансової підтримки Міністерства Закордонних Справ Литовської Республіки. Проєкт проходитиме у тісній співпраці з кафедрою журналістики та філології та кафедрою психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету.

Учасники отримають необхідну базу знань стосовно українського блогингу, дізнаються наскільки перспективне блогерство в Україні, як джерело прибутку та з чого розпочати самостійний шлях у цій галузі. Проєкт триватиме до жовтня 2020 року. В рамках проєкту заплановані тематичні фокус-групи, тренінги, блог-кафе та круглі столи, які відбудуться за участі відомих спікерів, журналістів, лідерів громадських думок та студентської молоді. Окрім того, учасники проєкту матимуть можливість взяти участь у Міжнародних літніх школах блогерів.