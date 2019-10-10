Когда доремонтируют мост в Климентово?

Как сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области, 21 мая прошла рабочая встреча с главой Сумской облгосадминистрации Романом Грищенко на объекте «Большого Строительства» (который правда, начат еще при предыдущем президенте – Ред.), а именно: реконструкции моста на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-12 Сумы- Полтава.
Стоимость реконструкции мостового перехода составляет 141,6 млн грн. По состоянию на 18 мая, освоено 95,6 млн грн, из них - 22 млн грн в 2020 году.
Завершение работ на мосту планируется к 1 августа 2020 года.
Выполнены работы по: монтажу трех балок металлической пролетного строения, монтажу железобетонных балок и карнизных блоков.
Начались работы по устройству дорожной одежды на подъезде к зданию и начаты подготовительные работы к устройству монолитной плиты 3-4 пролета.
Также планируется:
- соединение нового моста с существующим;
- устройство дорожной одежды;
- обустройство мостового перехода.
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