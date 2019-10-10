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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Когда доремонтируют мост в Климентово?

Уже второй год продолжается ремонт моста через Ворсклу в Климентово Ахтырского района.

Как сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области, 21 мая прошла рабочая встреча с главой Сумской облгосадминистрации Романом Грищенко на объекте «Большого Строительства» (который правда, начат еще при предыдущем президенте – Ред.), а именно: реконструкции моста на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-12 Сумы- Полтава.

Стоимость реконструкции мостового перехода составляет 141,6 млн грн. По состоянию на 18 мая, освоено 95,6 млн грн, из них - 22 млн грн в 2020 году.

Завершение работ на мосту планируется к 1 августа 2020 года.

Выполнены работы по: монтажу трех балок металлической пролетного строения, монтажу железобетонных балок и карнизных блоков.

Начались работы по устройству дорожной одежды на подъезде к зданию и начаты подготовительные работы к устройству монолитной плиты 3-4 пролета.

Также планируется:

- соединение нового моста с существующим;

- устройство дорожной одежды;

- обустройство мостового перехода.

Общество Климентово Ремонт моста

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