В Сумах разрешили посещать кладбища Сегодня, 22 мая, исполком Сумского горсовета отменил свое же решение от 13 апреля «О праздновании Пасхи и проведению поминальных дней в 2020 году на территории Сумской городской объединенной территориальной громады во время карантина».

Своим решением исполком разрешил посещать кладбища, в том числе для установки памятников и поминания усопших.