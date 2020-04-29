В Сумах разрешили посещать кладбища

Своим решением исполком разрешил посещать кладбища, в том числе для установки памятников и поминания усопших.
С 23 мая на Сумщине восстанавливаются пассажирские перевозки в городском, пригородном и междугородном внутриобластном сообщении....
Благодаря соблюдению жителями Сумской области ограничительных мер, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Сумской сейчас является не только контролируемой, но...
Члены исполнительного комитета проголосовали за возвращение к обычному режиму работы городского пассажирского транспорта с понедельника, 25 мая, но с обязательным...
Представитель общественного движения урбанистов Владимир Ведмедев призвал городские власти немедленно восстановить работу коммунального транспорта в обычном режиме и предоставил рекомендации... 2
Комиссия, в состав которой вошли представители Минрегиона, Минздрава, МВД и других государственных структур, проверила соблюдение в Сумской области карантинных требований....