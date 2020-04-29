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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:24298

На Сумщине будут судить «импульсовца» за взятку

Досудебное расследование, которое было проведено Следственным управлением ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, на основании материалов Управления стратегических расследований в Сумской области ДВР Национальной полиции завершено.

21 мая Офисом Генерального прокурора утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению исполняющего обязанности директора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенного в городе Шостка в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины «Просьба и получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере».

Напомним, что в феврале 2020 года, 47-летний руководитель стратегического предприятия был уличен в том, что получил 5000 долларов США от физического лица предпринимателя в качестве неправомерной выгоды за заключение договора хранения и предоставления возможности использования помещений на территории оборонного предприятия для хозяйственной деятельности.

Санкция ч.2 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает полиция Сумщины.

Напомним6 речь идет об и.о. директора КЗ «Импульс».

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