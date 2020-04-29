Сумщина снова выпала из ТОП-5 по проценту вылечившихся от коронавируса На сегодня в Сумской области 112 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166.

Это шестой результат по Украине – 67,5%. За последние сутки Сумщину обогнала Тернопольщина. Все области, в которых процент выше 50% - Полтавская обл. - 266 (219 выздоровели) – 82,3% - Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели) – 78,5% - Луганская обл. - 43 (33 выздоровели) – 76,7% - Кировоградская обл. - 466 (356 выздоровели) – 76,3% - Тернопольская обл. - 1108 (758 выздоровели) – 68,4% - Сумская обл. - 166 (112 выздоровели) – 67,5% - Черкасская обл. - 387 (232 выздоровели) – 59,9% - Запорожская обл. - 403 (226 выздоровели) – 56,1% - Винницкая обл. - 853 (465 выздоровели) – 54,5%