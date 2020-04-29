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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30238

Сумщина снова выпала из ТОП-5 по проценту вылечившихся от коронавируса

На сегодня в Сумской области 112 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166.

Это шестой результат по Украине – 67,5%. За последние сутки Сумщину обогнала Тернопольщина.

Все области, в которых процент выше 50%

- Полтавская обл. - 266 (219 выздоровели) – 82,3%

- Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели) – 78,5%

- Луганская обл. - 43 (33 выздоровели) – 76,7%

- Кировоградская обл. - 466 (356 выздоровели) – 76,3%

- Тернопольская обл. - 1108 (758 выздоровели) – 68,4%

- Сумская обл. - 166 (112 выздоровели) – 67,5%

- Черкасская обл. - 387 (232 выздоровели) – 59,9%

- Запорожская обл. - 403 (226 выздоровели) – 56,1%

- Винницкая обл. - 853 (465 выздоровели) – 54,5%

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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