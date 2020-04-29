Сумщина снова выпала из ТОП-5 по проценту вылечившихся от коронавируса

Это шестой результат по Украине – 67,5%. За последние сутки Сумщину обогнала Тернопольщина.
Все области, в которых процент выше 50%
- Полтавская обл. - 266 (219 выздоровели) – 82,3%
- Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели) – 78,5%
- Луганская обл. - 43 (33 выздоровели) – 76,7%
- Кировоградская обл. - 466 (356 выздоровели) – 76,3%
- Тернопольская обл. - 1108 (758 выздоровели) – 68,4%
- Сумская обл. - 166 (112 выздоровели) – 67,5%
- Черкасская обл. - 387 (232 выздоровели) – 59,9%
- Запорожская обл. - 403 (226 выздоровели) – 56,1%
- Винницкая обл. - 853 (465 выздоровели) – 54,5%
За сутки в Украине подтверждено 432 новых случая коронавируса, на 10 меньше, чем за предыдущий день....
По состоянию на 23 мая в Сумской области 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 22 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 22 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 22 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....