В Сумах на Харьковской произошла тройная авария

Водитель автомобиля «Ланос», не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в «Тойоту», после чего в «Ланос» сзади въехал еще один «Ланос», водитель которого не смог вовремя сориентироваться и избежать столкновения.
По словам пресс-секретаря управления патрульной полиции Сумщины Олега Сологуба, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На водителей обоих «Ланосов» составлены админпротоколы, пишет СТС.
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