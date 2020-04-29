В Сумах на Харьковской произошла тройная авария 22 мая в Сумах на улице Харьковской неподалеку ТЦ «Мануфактура» произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Ланос», не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в «Тойоту», после чего в «Ланос» сзади въехал еще один «Ланос», водитель которого не смог вовремя сориентироваться и избежать столкновения.

По словам пресс-секретаря управления патрульной полиции Сумщины Олега Сологуба, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На водителей обоих «Ланосов» составлены админпротоколы, пишет СТС.