В Сумах проведут первый послекарантинный оффлайн-забег 30 мая в Сумах пройдет Vin_GretTESTRUN, который планировался еще в марте, но был перенесен из-за карантина.

Есть три дистанции – на 3, 5 и 10 км.

Благодаря титульном партнеру - ресторану Vin&Gret регистрация на забег Vin_GretTESTRUN будет бесплатной.

Те участники, которые уже оплатили свое участие - получат скидку 100 грн на любой забег от Race Project до конца этого года.

Просто заполняй анкету здесь - https://forms.gle/DgxMFXQyKHsg5P8M8.

Забег пройдет в парке им. Кожедуба. Начало в 10.30. Можно будет зарегистрироваться и в день забега прямо на месте.