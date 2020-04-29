В Сумах проведут первый послекарантинный оффлайн-забег

Есть три дистанции – на 3, 5 и 10 км.
Благодаря титульном партнеру - ресторану Vin&Gret регистрация на забег Vin_GretTESTRUN будет бесплатной.
Те участники, которые уже оплатили свое участие - получат скидку 100 грн на любой забег от Race Project до конца этого года.
Просто заполняй анкету здесь - https://forms.gle/DgxMFXQyKHsg5P8M8.
Забег пройдет в парке им. Кожедуба. Начало в 10.30. Можно будет зарегистрироваться и в день забега прямо на месте.
Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» за підтримки Міністерства молоді та спорту України запрошує на Всеукраїнський форум взаємодії та...
Сумской легкоатлет Владимир Супрун, член украинской сборной команды по легкой атлетике 2 мая вернулся из Португалии, где проходили командные сборы....
Міська галерея запрошує у вівторок, 19 травня, на виставку робіт майстрів живопису....
9 мая прошли онлайн-забеги Сумы Нова пошта полумарафон....
У Сумах активна та креативна молодь по-новому відзначає вже традиційне для сумчан свято - День Європи, обравши онлайн формат....