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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10321

В Сумах проведут первый послекарантинный оффлайн-забег

30 мая в Сумах пройдет Vin_GretTESTRUN, который планировался еще в марте, но был перенесен из-за карантина.

Есть три дистанции – на 3, 5 и 10 км.

Благодаря титульном партнеру - ресторану Vin&Gret регистрация на забег Vin_GretTESTRUN будет бесплатной.

Те участники, которые уже оплатили свое участие - получат скидку 100 грн на любой забег от Race Project до конца этого года.

Просто заполняй анкету здесь - https://forms.gle/DgxMFXQyKHsg5P8M8.

Забег пройдет в парке им. Кожедуба. Начало в 10.30. Можно будет зарегистрироваться и в день забега прямо на месте.

Спорт Анонс Забег Легкая атлетика

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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