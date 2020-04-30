Мэр Сум хочет открыть дежурные группы в детсадах и спортклубы Мэр Сум Александр Лысенко поднял этот вопрос сегодня, 25 мая, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме.

- Думаю, нужно собрать сегодня заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, - предложил мэр. – Мы садики уже подготовили к выходу, потому что говорим об этом уже две недели. Думаю, комиссия даст свои рекомендации. Нужно определиться с датой открытия. Потому что вы видите, сколько предприятий у нас уже работают, детсады нужны людям.

Также нужно обсудить вопрос открытия спортклубов и спортзалов, так как те люди, которые раньше укрепляли свое здоровье там, теперь занимаются в других местах – на улице, в парках, на спортплощадках, дворах и т.д. Нужно обсудить вопрос начала работы спортзалов и фитнес-центров.

Как сообщила начальник управления образования и науки Антонина Данильченко, на прошлой неделе в детсады города выезжала комиссия по вопросам готовности учреждений к работе в условиях адаптивного карантина. Все учреждения дошкольного образования готовы к работе, работники проинспектированы и обеспечены средствами личной защиты.

- Спортзалы можно будет разрешить с 1 июня, - ответил начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег Дубицкий.

- Согласно постановлению Кабмина от 20 мая, с 1 июня можно будет открывать спортклубы с ограничениями, - сообщила начальница горотдела по делам молодежи и спорта Елизавета Обравит.

- Вам нужно будет проехать по всем этим спортклубам и фитнес-центрам и довести до них информацию, что нужно сделать для открытия, - поручил мэр. - А также проверить, как они подготовились.