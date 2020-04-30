Сумщина продолжает опускаться в рейтинге областей по проценту вылечившихся от коронавируса

Это седьмой результат по Украине – 67,5%. За последние сутки нас обошла Черкасская область.
ТОП-10:
- Полтавская обл. - 266 (236 выздоровели) – 88,7%
- Херсонская обл. - 177 (146 выздоровели) – 82,5%
- Луганская обл. - 43 (34 выздоровели) – 79,1%
- Кировоградская обл. - 478 (358 выздоровели) – 74,9%
- Тернопольская обл. - 1121 (791 выздоровел) – 70,6%
- Черкасская обл. - 391 (276 выздоровели) – 70,6%
- Сумская обл. - 166 (112 выздоровели) – 67,5%
- Запорожская обл. - 415 (226 выздоровели) – 54,5%
- Винницкая обл. - 892 (472 выздоровели) – 52,9%
- Ивано-Франковская обл. - 1281 (637 выздоровели) – 49,7%
Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 25 мая в Украине подтверждено 21245 случаев COVID-19, из них 7234 выздоровели, 623...
На утро 25 мая в Сумской области по-прежнему 166 человек заболели коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 25 мая, на аппаратной совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 25 мая, на аппаратной совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
На сегодня в Сумской области 112 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166....