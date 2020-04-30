Сумщина продолжает опускаться в рейтинге областей по проценту вылечившихся от коронавируса На сегодня в Сумской области 112 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166.

Это седьмой результат по Украине – 67,5%. За последние сутки нас обошла Черкасская область. ТОП-10: - Полтавская обл. - 266 (236 выздоровели) – 88,7% - Херсонская обл. - 177 (146 выздоровели) – 82,5% - Луганская обл. - 43 (34 выздоровели) – 79,1% - Кировоградская обл. - 478 (358 выздоровели) – 74,9% - Тернопольская обл. - 1121 (791 выздоровел) – 70,6% - Черкасская обл. - 391 (276 выздоровели) – 70,6% - Сумская обл. - 166 (112 выздоровели) – 67,5% - Запорожская обл. - 415 (226 выздоровели) – 54,5% - Винницкая обл. - 892 (472 выздоровели) – 52,9% - Ивано-Франковская обл. - 1281 (637 выздоровели) – 49,7%