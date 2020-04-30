Мошенники выманили у жительницы Тростянца 7 тысяч 51-летней женщине позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, что с ее банковского счета пытаются провести сделку по снятию денег, и попросили по телефону подтвердить или отменить действие.

Обеспокоенная женщина сказала «банковскому работнику», что никаких операций по карте не осуществляла. Тогда собеседник попросил ее назвать ему сначала номер кредитной карты, а затем код из СМС-сообщения, которое через мгновение придет ей на телефон.

«Не подозревая, что именно в этот момент злоумышленники получают доступ к ее счету, женщина выполнила все «советы» телефонного собеседника и в результате потеряла почти 7000 грн., - комментирует Дмитрий Станишевский, начальник Тростянецкого отделения полиции. - Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество) и начали розыск аферистов», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.