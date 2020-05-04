Прошли обыски на сумском мусорном полигоне и в офисе «Сумыжилкомсервиса» В рамках уголовного производства проверяется возможное нарушение экологического законодательства при эксплуатации полигона ТБО.

Сумской местной прокуратурой по заявлению Государственной экологической инспекции в Сумской области начато уголовное производство по факту возможного нарушения правил экологической безопасности при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, который обслуживает одно из коммунальных предприятий Сумской городского совета.

В рамках уголовного производства правоохранители получили постановления суда на обыск административного здания коммунального предприятия и принудительный осмотр полигона в Краснопольском районе.

Сегодня, 26 мая, сотрудниками полиции под процессуальным руководством прокуратуры совместно со специалистами экологической инспекции начали соответствующие следственные действия. В частности контролирующими органами на полигоне отобраны образцы и проведены необходимые замеры. В то же время задокументирован факт сортировки отходов шести лицами без определенного места жительства, с которыми предприятием не оформлены трудовые отношения.

Подчеркиваем, что деятельность предприятия или полигона не приостановятся. Следственные действия проводятся исключительно с целью подтверждения или опровержения нарушения требований экологического законодательства. Досудебное следствие по ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности) УК Украины продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры области.