Президент Украины назначил трех глав РГА на Сумщине (обновлено)

Так, главой Середина-Будской РГА стал Виктор Губенко, главой Краснопольской – Руслан Сиренко, Кролевецкой – Наталия Срибранець.
Также он уволил теперь уже экс-главу Середина-Будской РГА Ирину Заплаткину.
Виктор Губенко до назначения был начальником юридической службы КП «Глуховский тепловой район». В своей декларации за 2019 год он показал в собственности треть квартиры 62,9 кв. м в Тростянце, автомобиль Dacia Logan 2007 г.в. За прошлый год он заработал 168 тыс. грн в КП, а также подарок в 32 тыс. грн самому себе. Жена г-на Губенко за прошлый год ничего не заработала и ничего не имеет.
Наталия Срибранець до назначения работала в Глуховском объединенном управлении Пенсионного фонда Украины. В своей декларации она показала жилой дом 81,4 кв. м в Кролевце. И все.
Руслан Сиренко владеет квартирой в Сумах в 47 кв.м с матерью и братом. Работал в Guala Closures Ukraine, где за год заработал 268 тыс. грн.
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