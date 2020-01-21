Президент Украины назначил трех глав РГА на Сумщине (обновлено) Сегодня, 26 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения о назначении трех глав райгосадминистраций в Сумской области.

Так, главой Середина-Будской РГА стал Виктор Губенко, главой Краснопольской – Руслан Сиренко, Кролевецкой – Наталия Срибранець.

Также он уволил теперь уже экс-главу Середина-Будской РГА Ирину Заплаткину.

Виктор Губенко до назначения был начальником юридической службы КП «Глуховский тепловой район». В своей декларации за 2019 год он показал в собственности треть квартиры 62,9 кв. м в Тростянце, автомобиль Dacia Logan 2007 г.в. За прошлый год он заработал 168 тыс. грн в КП, а также подарок в 32 тыс. грн самому себе. Жена г-на Губенко за прошлый год ничего не заработала и ничего не имеет.

Наталия Срибранець до назначения работала в Глуховском объединенном управлении Пенсионного фонда Украины. В своей декларации она показала жилой дом 81,4 кв. м в Кролевце. И все.

Руслан Сиренко владеет квартирой в Сумах в 47 кв.м с матерью и братом. Работал в Guala Closures Ukraine, где за год заработал 268 тыс. грн.